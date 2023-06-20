За одну наступательную операцию невозможно освободить всю оккупированную территорию Украины.

Ветеран российско-украинской войны, военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что для выхода на границы 1991-года Украина должна провести не одну наступательную операцию. Освободить все оккупированные территории и одержать победу в войне за один раз невозможно.

"Это будет не менее двух наступательных операций, потому что за одну операцию невозможно освободить такую большую территорию и одержать победу в войне. Есть надежда, возможно, как дополнительные бонусы, что может посыпаться линия фронта и российские военные начнут дезертировать, хотя они и так убегают, имея низкую мотивацию. А когда противник увидит, что мы можем заходить и в его тыл, что уже происходит, то вообще у него будет паника и он начнет убегать, и такое возможно", – объяснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

В то же время аналитик подчеркнул, что военная тактика так не работает, поэтому на такое развитие событий полагаться нельзя.

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"Поэтому по меньшей мере две наступательные операции нам нужно провести, чтобы выйти на границы в пределах 1991 года. Отмечу, по меньшей мере две, а может и три-четыре", – резюмировал Гетман.

Освобождение оккупированных территорий Украины

В течение последних нескольких недель украинские военные продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Наши защитники освободили уже 8 населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобково, Нескучное и Пятихатки.

При этом военный эксперт Алексей Мельник подчеркнул, что масштабное контрнаступление ВСУ еще не началось. По его словам, Украина еще не применяла основные силы, которые на протяжении нескольких месяцев готовили к операции.

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