Российские оккупанты после провальной попытки захватить Киев постоянно ставили новые цели. Захватчики только не отказались от выхода на рубежи Донецкой и Луганской областей.
"На Донбассе россияне не оставляют свою основную цель – выйти на административные рубежи Донецкой и Луганской областей. Они не смогли блицкригом захватить Киев, то они начали постепенно выставлять цели. Вопреки тому, что сейчас на нескольких направлениях на юге продолжается наступление наших вооруженных силу, у россиян есть свои направления наступления", - отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.
При этом она указала, что с февраля 2023 года россияне наступали на Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях и еще добавился Купянский.
"Сюда они стягивают резервы и увеличивают количество резервов. На прошлой неделе на востоке по линии фронта было около 6 тысяч вражеских обстрелов, и они использовал более 277 тысяч боеприпасов", - подытожила Маляр.
Ситуация на Донбассе - последние новости
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в Донецкой и Луганской областях самая тяжелая ситуация, там враг пытаеся перехватить инициативу.
При этом в вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на восточном фронте за сегодня произошло около 40 боевых столкновений, враг наступал на Лиманском, Бахмутскому, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.