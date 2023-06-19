Анна Маляр отметила, что за неделю россияне использовал более 277 тысяч боеприпасов.

Российские оккупанты после провальной попытки захватить Киев постоянно ставили новые цели. Захватчики только не отказались от выхода на рубежи Донецкой и Луганской областей.

"На Донбассе россияне не оставляют свою основную цель – выйти на административные рубежи Донецкой и Луганской областей. Они не смогли блицкригом захватить Киев, то они начали постепенно выставлять цели. Вопреки тому, что сейчас на нескольких направлениях на юге продолжается наступление наших вооруженных силу, у россиян есть свои направления наступления", - отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

При этом она указала, что с февраля 2023 года россияне наступали на Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях и еще добавился Купянский.

"Сюда они стягивают резервы и увеличивают количество резервов. На прошлой неделе на востоке по линии фронта было около 6 тысяч вражеских обстрелов, и они использовал более 277 тысяч боеприпасов", - подытожила Маляр.

Ситуация на Донбассе - последние новости

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в Донецкой и Луганской областях самая тяжелая ситуация, там враг пытаеся перехватить инициативу.

При этом в вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на восточном фронте за сегодня произошло около 40 боевых столкновений, враг наступал на Лиманском, Бахмутскому, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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