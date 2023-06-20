Враг вел наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском направлениях

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в течение суток произошло 35 боевых столкновений.

"Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском , Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 35 боевых столкновений", - сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись пять населенных пунктов Харьковской области. На Лиманском направлении враг пытался наступать в направлении Кременная - Ямполовка. Артиллерийским обстрелам подверглись три населенных пункта Луганской области и пять - Донецкой области.

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На Бахмутском направлении, как отмечается, противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали 11 населенных пунктов Донецкой области.

Также в Генштабе проинформировали, что на Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного, проводил безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы трех населенных пунктов Донецкой области. На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. В то же время обстрелял из артиллерии четыре населенных пункта Донецкой области.

Кроме того, в сводке говорится, что на шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, но успеха не имел. Совершил обстрелы трех населенных пунктов Донецкой области.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Артиллерийских обстрелов подверглись:

в Донецкой области - 7 населенных пунктов;

в Запорожской области - 11 населенных пунктов;

В Херсонской области - 21 населенный пункт;

в Днепропетровской и Николаевской области - по одному.

Враг также нанес авиационные удары в районах Сторожевого, Пречистовки, Золотой Нивы, Благодатного и Макаровки Донецкой области и города Запорожья.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, общие потери России в Украине резко выросли и теперь составляют более 221 тысячи захватчиков. За прошедшие сутки ликвидированы 1 010 противников.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что завышенные ожидания от контрнаступления ВСУ связаны с прошлогодним успехом в Харьковской и Херсонской областях.

В течение двух недель украинские войска деоккупировали восемь населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

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