Украинские солдаты считают свое участие в Курской операции "отпуском" по сравнению с боями на Донбассе.

Операция в Курской области стала приятным "отпуском" для украинских бойцов, переброшенных туда из ада на Донбассе. Об этом они рассказали журналистам британского издания The Times.

"По сравнению с там, это как отпуск. Когда мы заехали, у меня была улыбка, как на рекламе зубной пасты. Мы почувствовали эйфорию, облегчение", - смеется 30-летний Сергей, подразделение которого получило приказ выйти из окопов в разрушенном городе на Донбассе для участия в дерзком наступлении Украины через российскую границу на Курск.

Вспоминая бои за Торецк, боец говорит, что там идет борьба "за кучу руин", поскольку "ни одного здания не осталось".

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"Иногда мы теряли слишком много людей, сражаясь на расстоянии нескольких метров. Я не знаю, что будет с Покровском, но он будет уничтожен в процессе. Они борются за руины", - сказал Сергей, вспоминая обреченные битвы за такие города, как Бахмут и Северодонецк.

На позиции в Торецке, откуда сняли подразделение Сергея, командование прислало резервы. Боец считает, что его пребывание в Курской области еще не скоро закончится.

"Мы будем здесь некоторое время. Расширение линии фронта будет означать, что России придется передислоцировать сюда больше сил. Вскоре мы надеемся сделать им еще несколько сюрпризов", - сказал он.

Курская операция: последние новости

Как писал УНИАН, Украина достигает "незначительных успехов" на российской территории. По данным аналитиков, продвижение до сих пор есть, но россияне перебрасывают в регион больше сил.

Также мы рассказывали, что мировая история может дать несколько важных уроков, которые стоит учесть украинскому военно-политическому командованию в контексте Курской операции.

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