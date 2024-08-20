Под контролем украинских войск уже более 1250 кв. км российской территории.

Продолжается операция украинских сил в Курской области Российской Федерации. По данным Института изучения войны (ISW), Украина достигает "незначительных успехов" на российской территории.

Sky News напоминает, что 6 августа 2024 года Украина нанесла неожиданный удар, в ходе которого ее войска перешли границу с Россией. Под контролем украинских войск уже более 1250 кв. км российской территории и 92 населенных пункта в Курской области.

Во вторник, 20 августа, главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны продвинулись на 28-35 км в Курской области. Но американский аналитический центр говорит, что, хотя Украина все еще добивается успехов, она уже не захватывает российские территории так быстро, как раньше.

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Используя геолокационные кадры, сделанные 19 августа, ISW подтвердил, что украинские войска находятся в Вишневке, примерно в 14 км от границы. Министерство обороны России заявило, что нанесло удар по силам, действующим в этом районе, что, возможно, молчаливо признает прогресс, достигнутый Киевом.

"Известно, что Украина нанесла удары по мостам в этом регионе, возможно, пытаясь подавить попытки России противостоять их вторжению. Но командующий киевской армией заявил, что Россия перебрасывает войска с других направлений к Курску, чтобы укрепить там свои позиции", – сказано в материале.

Операция в Курской области

С начала украинской операции в Курской области РФ под контролем ВСУ оказались более 1200 квадратных километров российской территории. Сотни российских военных сдались в плен.

Аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке утверждает, что ВСУ осталось пройти еще 2,6 км, чтобы замкнуть условный "котел" для российских войск в Глушковском районе после того, как были уничтожены мосты через реку Сейм.

Тем временем Foreign Policy пишет, что Курский прорыв разрушил четыре мифа об РФ, которые Путин лелеял 20 лет. Речь идет, в частности, о том, что очевидная неспособность защитить границы страны делает российского диктатора, который связал свое правление с восстановлением российской империи, слабым.

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