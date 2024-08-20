Смелые рискованные операции могут принести как победу, так и поражение.

Сенсационный успех украинского наступления в Курской области России бесспорно войдет в мировую историю войн. Вместе с тем эта же мировая история может дать несколько важных уроков, которые стоит учесть украинскому военно-политическому командованию, пишут в авторской статье для Defense One двое военных аналитиков - отставной полковник армии США Джон Джентиле и военный историк Адам Гивенс.

Авторы публикации признают, что истинная цель украинской операции остается тайной, и не вовлеченные в ее планирование могут разве что выдвигать свои догадки. Однако это не принижает ее успешности, которая в значительной степени является результатом инициативы украинской стороны. Джентиле и Гивенс приводят три исторических примера, которые, по их мнению, стоит учесть украинцам в контексте Курской операции.

Война за независимость США: инициатива и внезапность дают результат

Осенью 1776 года Континентальная армия Джорджа Вашингтона, борясь за независимость 13 колоний от Великобритании, потерпела серьезное поражение в битве при Лонг-Айленде. Это был разгром, после которого большинство полководцев предпочли бы прекратить войну, но Вашингтон этого не сделал.

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Вместо этого он направил остатки своих войск на другое направление и атаковал вражеские гарнизоны в Принстоне и Трентоне на юге Нью-Джерси. Пересекая по льду реку Делавэр, Вашингтон застал британцев врасплох и разгромил оба форпоста. Результат оказался более чем тактическим поражением англичан. Взяв Принстон и Трентон, Континентальная армия фактически отрезала британские форпосты на западе от их главной базы в Нью-Йорке.

Дерзкий шаг Вашингтона заставил британскую армию бежать обратно в безопасный Нью-Йорк. Эта неожиданная победа повстанцев позволила им перехватить инициативу и поднять моральный дух, который уже не угасал до конца войны.

Корейская война: риск, который окупился, и наказанная самоуверенность

В сентябре 1950 года армия ООН, состоявшая из военнослужащих США и Республики Корея, под командованием генерала Дугласа Макартура осуществила крайне рискованную морскую высадку в районе города Инчхон.

На тот момент большинство американских и южно-корейских сил были зажаты на крайнем юге Корейского полуострова. Макартур решил высадить десант прямо в центре полуострова и таким образом разрезать его пополам, заставив Северную Корею либо отвести войска назад, либо потерять их в окружении.

Показательно, что Макартур долго не мог получить разрешение на такую операцию, потому что ее считали слишком рискованной.

"Определенным образом противодействие Инчхонскому плану Мак-Артура напоминает критику, которую Украина получила в первые дни вторжения под Курском. Операция была слишком рискованной, утверждали скептики. Украинские войска уже были плотно задействованы вдоль линии фронта с Россией, и они не могли позволить себе материальные и человеческие затраты, которые повлекло бы вторжение на Курщину", - отмечают Джентиле и Гивенс.

Но высадка в Инчхоне сработала. Это позволило войскам ООН осуществить быстрый прорыв и в короткий срок деоккупировать всю территорию Южной Кореи.

Однако в конце концов Макартур переоценил свои таланты и везение. Продолжая гнать армию КНДР на север, самоуверенный генерал пренебрег четкими данными разведки, которые указывали на то, что китайская армия готовится вступить в войну на стороне Пхеньяна.

В конце октября 1950 года китайцы массированно перешли границу и атаковали войска ООН, нанеся им болезненное поражение. В течение следующих нескольких месяцев китайская армия вытеснила американцев вплоть до Сеула, и кровавая война, которая казалась почти выигранной, затянулась еще более чем на два года.

"Для Украины урок Макартура таков: не позволяйте начальному успеху смелых военных действий породить безудержное доверие; не будьте настолько уверены в своем мастерстве, чтобы пренебрегать возможностями и намерениями своего врага", - пишут аналитики.

Немецко-советская война: мотивация солдат всегда имеет значение

Летом 1943 года советские войска контролировали выступ линии фронта вокруг Курска, известный как Курская дуга. 4 июля немецкая армия начала смелое решительное наступление, стремясь срезать выступ и нанести СССР новое разгромное поражение. Однако после месяца ожесточенных боев немецкое наступление провалилось, а Красная Армия начала контрнаступление, результатом которого в итоге стало освобождение почти всей Левобережной Украины.

По мнению Джентиле и Гивенса одной из причин поражения немцев в этой битве было то, что они воевали за расширение империи Гитлера, что давало солдатам не слишком много мотивации. Зато советские солдаты верили, что они борются за выживание собственного народа и государства, что является значительно более мощной мотивацией.

"Сегодня Курск дает много уроков для украинцев. Несмотря на смелость нынешнего вторжения, украинцы должны быть готовы принять [объективную реальность], когда продвижение их военных сил достигнет кульминации. Они неизбежно достигнут точки, в которой, если они не перейдут к обороне - либо в Курске, либо в Украине - они рискуют потерпеть катастрофическое поражение", - пишут аналитики.

Джентиле и Гивенс также считают, что современным россиянам и, в частности, Владимиру Путину, следует извлечь уроки из поражения Германии во Второй мировой войне: врага, который защищает свою родину в борьбе за ее существование, трудно победить. Особенно это касается случаев, когда враг применяет смелые, рискованные операции, которые являются последовательными и поддерживаются последующими достигнутыми целями.

Курская операция ВСУ: последние новости

Как писал УНИАН, Курский прорыв уничтожил четыре мифа о России, которые Путин лелеял 20 лет. Журналисты Foreign Policy перечислили четыре пропагандистских пузыря, которые лопнули под Курском.

Также мы рассказывали, что в Курской области Украина не только пополнила фонд для обмена пленными, но и для обмена территориями. Военный обозреватель Денис Попович не исключает, что Курская операция может расширяться за счет взятия под контроль ВСУ новых российских населенных пунктов.

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