Украинская сторона способна начать "сворачивать" территориальные завоевания, достигнутые оккупантами по состоянию на сейчас, полагают аналитики.

Продолжается полномасштабная война в Украине, украинская сторона может скоро получить американские истребители F-16, но для получения преимущества в воздухе нужно воплотить в жизнь план, который состоит из нескольких этапов.

Такую "многоходовочку" в своем докладе для Института аэрокосмических исследований им. Митчелла описали его декан и американский генерал-лейтенант Воздушных сил в отставке Дэвид Дептула и внештатный сотрудник Центра стратегических и бюджетных оценок Кристофер Боуи. Отрывки из доклада опубликовал Business Insider.

"…проводя интегрированную воздушно-наземную кампанию для обеспечения превосходства в воздухе в нужное время и в нужном месте, Украина может усилить темп своих военных действий на поле боя и начать сворачивать территориальные завоевания, достигнутые российской армией по состоянию на сейчас", - отмечается в документе.

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Под превосходством в воздухе имеется в виду состояние, при котором одна из сторон может проводить операции по достижению своей цели без помех со стороны противника. По мнению авторов доклада, для достижения решающего преимущества в войне есть необходимость иметь превосходство в воздушном пространстве. Эксперты полагают, что без такого преимущества ситуация на фронте в Украине выглядит как "относительный тупик", напоминающий окопную войну во время Первой мировой (продолжалась с 28 июля 1914 года по 11 ноября 1918-го).

Аналитики добавили, что когда украинская сторона начнет получать истребители F-16 от западных партнеров, ей придется переосмыслить использование своих военно-воздушных сил и способы поддержки наземных операций.

Эффективность F-16 в Украине будет в значительной степени зависеть от количества полученных самолетов, вооружения, типа истребителей, общего числа и квалификации подготовленных пилотов, а также от технического обслуживания самолетов. Выживаемость и применение также будут иметь значение.

Авторы доклада также писали план, по которому украинцам стоит действовать, чтобы достичь преимущества в воздухе. "Первым шагом является совместная работа с украинской армией по определению на всей линии столкновения Украины с россиянами оптимального места (потенциально нескольких мест) и времени для достижения превосходства в воздухе", - подчеркивается в докладе.

Потом, по мнению экспертов, украинские Воздушные сили "должны будут совместно с Сухопутными войсками разработать масштабный план обмана, разместив войска на различных осях поля боя, чтобы сбить Россию с толку насчет истинного места проведения крупной атаки". "Такой шаг мог бы придать Украине хотя бы некоторый элемент неожиданности, чего ей в значительной степени не хватало в ее неудачном контрнаступлении в 2023 году", - говорится в материале.

По мнению аналитиков, потом Украина может попытаться помешать российской "ответке", используя сотни, предпочтительно - тысячи дронов против разных объектов, например, энергетических, что еще больше запутает российские войска и заставит их тратить ракеты-перехватчики.

"Наряду с беспилотными системами, Сухопутные войска Украины могут использовать дальнобойные огневые средства, такие как поставляемые США HIMARS и ATACMS, против российских радаров, зенитно-ракетных комплексов и артиллерии. Военно-воздушные силы могут поддержать эти операции, используя ракеты HARM", - считают Дептула и Боуи.

Важную роль в этой операции способны сыграть разведданные, предоставленные партнерами, которые могут помочь Украине улучшить качество и эффективность атаки. "Для дальнейшего срыва ответных действий также важна обширная радиоэлектронная борьба, чтобы заглушить российские средства разведки и наблюдения", - уточнили аналитики.

Эксперты подчеркнули, что после начала наступления украинских Сухопутных войск Украине нужно будет перебросить зенитные ракетные комплексы дальнего радиуса действия для поражения и сдерживания российских истребителей.

"Таким образом, Воздушные силы Украины получат превосходство в воздухе над определенными районами, что позволит их пилотам наносить удары по российским подразделениям, логистическим и транспортным сетям и препятствовать переброске подкреплений", - полагают эксперты.

Важные новости Украины насчет войны - сегодня это стоит знать

Ранее появилась информация, что украинская сторона может получить самолеты F-16 уже текущим летом. В начале июля министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сказал, что его страна и Украина делают важные шаги для того, чтобы F-16 как можно быстрее начали работать на фронте.

По мнению публициста Андрея Пионтковского, для окончания противостояния с РФ украинцам будет достаточно 100 западных самолетов. Аналитик полагает, что благодаря бортам, предоставленным Западом, украинское государство сможет очень быстро "выкинуть" российских оккупантов из пока еще оккупированного Крыма.

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