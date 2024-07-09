Врагам сложно использовать тяжелую технику, в частности, в направлении Липцев, поделились в ВСУ.

Продолжается война в Украине, и в Харьковской области российские захватчики во время штурмовых действий передвигались, в частности, на мотоблоке.

О том, какая была ситуация в регионе в течение последней недели, в понедельник, 8 июля, рассказал глава штаба батальона оперативного назначения 13 бригады Нацгвардии "Хартия" с позывным "Фараон" в эфире "Суспильного". Защитник нашего государства добавил, что нацгвардейцам удалось остановить попытку захватчиков продвинуться в сторону села Липцы.

"...россияне проводили штурмовые действия подразделениями до десяти военных без поддержки техники. Применяют они только легкие багги, квадроциклы, мотоциклы. Даже заметили, как они передвигались на мотоблоке, который они нашли у местных жителей", - поделился воин.

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Также 8 числа заместитель командира батальона ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Олесь Маляревич сказал, что противникам сложно использовать тяжелую технику в направлении Липцев и Глубокого, а пехота, которую не прикрывают танки, "обречена".

"...Но они пытаются найти какой-то баланс. За последние сутки несколько единиц российской техники сожгли, в частности, подбили один танк", - добавил он.

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Россияне активно начали двигаться вперед в Харьковской области в начале мая и смогли взять под контроль несколько населенных пунктов. Власти РФ утверждали, что захват новых территорий якобы нужен для создания "буферной зоны", чтобы защитить российскую территорию от ответного огня.

Потом украинские воины смогли остановить продвижение врага. Командир роты оперативного назначения с позывным "Старый" рассказал, что нашим защитникам стало гораздо легче противостоять россиянам после поступления новой американской помощи.

Позже газета The Washington Post узнала, что украинцы атаковали российские линии снабжения, и поэтому на Харьковщине у захватчиков возникли проблемы с едой, водой и боеприпасами.

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