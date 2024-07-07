'В краткосрочной перспективе': Нидерланды обнадежили заявлением о F-16 для Украины

Конкретные сроки передачи Украине самолетов не называют обе стороны.

Украина и Нидерланды делают важные шаги для того, чтобы самолеты F-16 начали работать на фронте как можно быстрее. Впрочем, сроки прибытия истребителей не будут раскрывать.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. По его словам, сейчас стороны уже обсудили основные технические аспекты.

"Мы обсудили все технические условия, необходимые для того, чтобы эти F-16 могли летать здесь, и в этом направлении делаются важные шаги", - сказал Брекельманс. Видео дня

Относительно сроков поставки истребителей нидерландский министр отказался от конкретики. На этом настаивает и Украина.

"Украина тоже этого не хочет. Мы не хотим делать Путина мудрее, чем он уже есть", - сказал Брекельманс, добавив, что это произойдет "в краткосрочной перспективе".

Самолеты F-16 для Украины - мнения

Теоретически украинские Воздушные силы ВСУ после получения первых американских истребителей F-16 могли бы запускать до дюжины самолетов одновременно. Однако, как пишет газета Kyiv Post со ссылкой на мнения аналитиков, реалии военного времени и соответствующая подготовка украинских пилотов заставят совершать боевые вылеты в гораздо меньшем составе.

Как пишет Aviation Week & Space Technology, Украина собирается получить свои долгожданные самолеты F-16 позже в этом году после того, как она запросила многоцелевые истребители еще на ранних этапах российского вторжения.

Ожидание необходимо, чтобы гарантировать эффективность самолетов, утверждают два ключевых экс-лидера НАТО.

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