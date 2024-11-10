Атака по флотилии в Каспии - серьезное мероприятие оперативного уровня, отметил экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ.

После атаки Сил обороны по российской флотилии, базирующейся в Каспийске (Дагестан, РФ), Кремлю придется решать вопрос защиты этого военного объекта.

По мнению капитана первого ранга запаса, экс-заместителя начальника штаба ВМС ВСУ Андрея Рыженко, захватчики вероятно будут перебрасывать туда определенные системы ПВО. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Атака по флотилии в Каспии - серьезное мероприятие оперативного уровня. Тот факт, что есть у нас способность наносить такие удары, - очень важно. Таким образом мы ослабляем наших противников", - подчеркнул он.

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По его словам, судя по всему, там не было организовано соответствующих оборонительных мероприятий. Против дрона россияне применили стрелковое оружие - пулеметы, автоматы, а ракетные системы и зенитная артиллерия - отсутствуют.

Более того, подчеркнул эксперт, не неслось дежурство у причалов, где стоят корабли:

"Сейчас перед противником встал вопрос об усилении защиты этой базы. Сейчас они будут этот организационный вопрос поднимать и реализовывать. Возможно, будут перебрасывать дополнительные системы противовоздушной обороны, но их также не очень много у них. Они их концентрируют на Крымском мосту, в Москве и тому подобное".

Он рассказал, что до 2018 года Каспийская флотилия базировалась в городе Астрахань, который находится на реке Волга. Оттуда в 2015 году эта флотилия активно использовала ракеты "Калибр": РФ нанесла удары по Сирии - ракеты были запущены через территорию Ирана. Также специалист напомнил, что РФ имеет прямую связь Каспийским морем с Ираном, и этим маршрутом для оккупантов поставлялось вооружение.

Как отметил Рыженко, из-за удаленности от Каспийского моря, которое для РФ становится все более важным, Москва приняла решение о перебазировании флотилии в Каспийск. По данным специалиста, сейчас там находится не менее 5 боевых кораблей-носителей "Калибров", общий залп которых составляет 40 единиц. И, по информации Рыженко, Россия уже наносила оттуда по Украине ракетные удары.

Он добавил, что расстояние, которое преодолели украинские дроны, и попадание по меньшей мере одним беспилотником в скопление кораблей, демонстрирует следующее - следующей целью Сил обороны может стать другой "удаленный" военный объект РФ, речь идет об аэродроме.

По мнению Рыженко, беспилотник, который попал в цель, нес примерно 100 кг взрывчатки, чего достаточно, чтобы повредить один корабль, в частности, типа "Гепард", которые были построены после распада Советского Союза, и на них первыми были установлены ракеты "Калибр".

Кроме "гепардов", на Каспии базируются три корабля проекта "Буян-М" и 2-3 новых корабля типа "Каракурт" (строятся в Керчи, на заводе "Залив"), каждый из которых имеет на борту по 8 "Калибров". Также там есть десантные корабли, обеспечивающие работу 177 полка морской пехоты, представители которого участвуют в боевых действиях на оккупированной территории Украины.

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, утром 6 ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины впервые провело специальную операцию, результатом которой стала успешная атака российской флотилии в Каспийском море. Расстояние от госграницы Украины до места базирования Каспийской флотилии - около 1,5 тысячи километров.

В результате ударов БПЛА повреждения получили по меньшей мере два объекта в Каспийске - ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан". Каспийское море - одна из пяти локаций, где базируются корабли РФ. Азово-Черноморский регион имеет соединение с Каспием через Волго-Донской судоходный канал, и были факты, когда в обе стороны перебрасывались корабли.

Как обратил внимание аналитик таблоида BILD Юлиан Репке, атака по Каспийской флотилии совпала с днем выборов президента США. По мнению Репке, это может быть также демонстрацией силы Киева, для которого военная база на Каспии является законной целью.

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