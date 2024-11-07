Аналитик считает, что корабли в Дагестане - законная цель для Украины.

Первая атака по Каспийской флотилии РФ, которая совпала с днем выборов президента США, может быть демонстрацией силы Киева. Такое предположение сделал аналитик таблоида BILD Юлиан Репке.

Он подчеркивает, что в среду ВСУ впервые с начала полномасштабного вторжения РФ нанесли удар по российской флотилии, которая базируется в Каспийском море. По предварительным данным, в порту города Каспийск (Дагестан, РФ) в результате дроновой атаки повреждены несколько кораблей Российской Федерации.

Репке настаивает, что Каспийская флотилия, которая находится более чем в тысяче километров от места запуска ударных дронов, - законная цель для Вооруженных сил Украины.

Видео дня

"Украинский легкий беспилотный самолет пролетел около 1200 км, а удар в день выборов в США, возможно, был преднамеренной демонстрацией силы со стороны Киева", - считает эксперт.

По его данным, российские оккупанты во время атак по Украине используют морские платформы упомянутой флотилии.

"Мы знаем, что достаточно большую часть своих крылатых ракет, например "Калибров", Россия запускает флотилией из Каспийского моря. Она (флотилия - УНИАН) вообще должна защищать Россию с юга, в направлении Ирана. Но эти корабли используют, чтобы атаковать Украину. Поэтому, само собой, это законная цель для украинских защитников", - заявил Репке.

Атака на вражеские объекты в Каспийске - что известно

Напомним, утром 6 ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины впервые провело специальную операцию, результатом которой стала успешная атака российской флотилии в Каспийском море.

Отмечалось, что расстояние от госграницы Украины до места базирования Каспийской флотилии - около 1,5 тысячи километров. В результате ударов БпЛА повреждения получили по меньшей мере два объекта в Каспийске (Дагестан, РФ) - ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан".

По словам представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, Каспийское море - одна из пяти локаций, где базируются корабли РФ. Азово-Черноморский регион имеет соединение с Каспием через Волго-Донской судоходный канал, и были факты, когда в обе стороны "перебрасывались" корабли. По словам Плетенчука, акваторию Каспийского моря россияне также используют для нанесения ударов по Украине с воздуха.

Вас также могут заинтересовать новости: