Гетман утверждает, что в случае потери боеспособности подразделения необходимо проводить его отвод и пополнение.

Ветеран российско-украинской войны майор запаса НГУ Алексей Гетьман убежден, что украинские Силы обороны смогут уничтожить 300-400 тысяч оккупантов, чтобы помешать пополнению армии врага до осени.

Он заявил в эфире Еспресо, что в мае во время наступления на Харьковщину Россия теряла по тысяче военных ежедневно. По его мнению, враг может стремиться положить столько человеческих жизней россиян, сколько пожелает, впрочем всех быстро заменить не удастся.

"Дело в том, что потери для подразделений, которые являются критическими, - подразделение становится уже не очень функциональным при потерях 30%, а при потерях более 50% его надо заменять, потому что оно уже не может вести боевые действия. Подразделение - это же не просто 100 человек - рота, там есть еще отделение связи и так далее, поэтому, когда теряется половина - это уже не подразделение, это уже просто люди, какое-то количество людей с оружием, которые, по сути, не коммуницируют, не управляются так, как надо", - пояснил майор.

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Гетьман утверждает, что в таком случае необходимо проводить отвод и пополнение и только после этого снова отправлять подразделение в зону боевых действий. Но для этого врагу необходимо время.

"Сейчас полмиллиона, они планируют где-то до 700-800 тысяч дотянуть до сентября, поэтому для того, чтобы они стали небоеспособными, нам надо за это время, до осени, уничтожить еще тысяч 300-400. Честно, я думаю, что это не будет трудно сделать", - добавил Гетьман.

Война в Украине - количество оккупационных войск

Почти 700 тысяч российских военных находятся на войне в Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев".

"У нас в зоне специальной военной операции (так в РФ называют войну против Украины - ред.) почти 700 тыс. человек", - сказал глава государства.

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