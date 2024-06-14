Потери в личном составе армии России перевалили за 524 тысяч человек.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 1250 российских захватчиков, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабной войны ориентировочно составляют 524060 человек личного состава.

Также РФ потеряла на поле боев не менее:

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танков - 7936 (+8 единиц за прошедшие сутки);

боевых бронированных машин - 15234 (+26);

артиллерийских систем - 13818 (+48);

РСЗО -1101 (+2);

средств ПВО - 849 (+3);

самолетов - 359;

вертолетов - 326;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11097 (+22);

крылатых ракет - 2286 (+1);

кораблей/катеров - 28;

подлодок - 1;

автомобильной техники и автоцистерн - 18854 (+60);

специальной техники - 2310 (+16).

В Генштабе отметили, что данные о потерях армии РФ уточняются.

Война в Украине - ситуация на фронте на 14 июня

Напомним, в Института изучения войны (ISW) отчитались, что украинские воины восстановили утраченные позиции к северу от Харькова и ведут контратаку вдоль бурелома к юго-востоку от Глубокого.

Также сообщается, что российские "военкоры" заявили о контратаке ВСУ вокруг Глубокого. Один блогер отметил, что украинские контратаки усложняют ситуацию для оккупантов в этом районе. Кроме того несколько российских источников заявили об украинских контратаках в Волчанске и его окрестностях.

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