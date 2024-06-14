За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 1250 российских захватчиков, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабной войны ориентировочно составляют 524060 человек личного состава.
Также РФ потеряла на поле боев не менее:
- танков - 7936 (+8 единиц за прошедшие сутки);
- боевых бронированных машин - 15234 (+26);
- артиллерийских систем - 13818 (+48);
- РСЗО -1101 (+2);
- средств ПВО - 849 (+3);
- самолетов - 359;
- вертолетов - 326;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11097 (+22);
- крылатых ракет - 2286 (+1);
- кораблей/катеров - 28;
- подлодок - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 18854 (+60);
- специальной техники - 2310 (+16).
В Генштабе отметили, что данные о потерях армии РФ уточняются.
Война в Украине - ситуация на фронте на 14 июня
Напомним, в Института изучения войны (ISW) отчитались, что украинские воины восстановили утраченные позиции к северу от Харькова и ведут контратаку вдоль бурелома к юго-востоку от Глубокого.
Также сообщается, что российские "военкоры" заявили о контратаке ВСУ вокруг Глубокого. Один блогер отметил, что украинские контратаки усложняют ситуацию для оккупантов в этом районе. Кроме того несколько российских источников заявили об украинских контратаках в Волчанске и его окрестностях.