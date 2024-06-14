Он добавил, что российская армия продолжит наступление в Харьковской области, чтобы отодвинуть линию фронта и снизить вероятность ударов по Белгороду.

Почти 700 тысяч российских военных находятся на войне в Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев".

"У нас в зоне специальной военной операции (так в РФ называют войну против Украины - ред.) почти 700 тыс. человек", - сказал глава государства.

Он добавил, что российская армия продолжит наступление в Харьковской области, чтобы отодвинуть линию фронта и снизить вероятность ударов по Белгороду.

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По его словам, глубина в 10-17 км не якобы "лишает ВСУ возможности наносить удары дальнобойными средствами поражения".

"Что касается харьковского направления, где вы воевали, сейчас вы знаете, что там происходит. Мы просто вынуждены в направлении Харькова отодвигать линию фронта с тем, чтобы снизить эти на самом деле террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам", - добавил Путин.

Война в Украине - потери РФ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 1250 российских захватчиков, сообщает Генеральный штаб ВСУ. Общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабной войны ориентировочно составляют 524060 человек личного состава.

В конце мая разведка Великобритании заявила, что общее количество потерь армии РФ в Украине убитыми и раненными достигло 500 тысяч человек.

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