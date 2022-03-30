Российские оккупанты и дальше имеют проблемы с комплектованием подразделений личным составом, заявили в ВСУ.

Россия с оккупированных территорий Грузии перебросила в Украину около двух тысяч своих военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке об оперативной информации по состоянию на 06:00 по российскому вторжению.

"С целью комплектования вооруженных сил российской федерации, с оккупированных территорий Грузии на территорию Украины было переброшено подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа. От 4-й военной базы были сформированы и командированы к Украине три БТГр общей численностью до 1200 человек русских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек"- сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что, по имеющейся информации, российские оккупанты и дальше имеют проблемы с комплектованием подразделений личным составом. Сказано, что военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, которые подписали контракты, после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации.

Также в Генштабе сообщают, что группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки были отбиты 4 атаки российских оккупантов. Нашими воинами уничтожены 7 танков, 7 единиц бронированной, 2 единицы автомобильной техники и противотанковую пушку, а также противник понес потери и в живой силе.

Как сообщалось, в Генштабе назвали вероятную цель "отвода" российских войск.