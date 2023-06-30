За сутки на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях произошло 31 боевое столкновение.

Российские оккупанты продолжают бросать основные силы на Лиманское, Бахмутское и Марьинское направления. На этих участках фронта продолжаются тяжелые бои.

В Генштабе ВСУ по состоянию на 6:00 сообщили, что в течение суток произошло 31 боевое столкновение. Так, на Лиманском направлении российские захватчики безуспешно пытались наступать возле Раздолевки и Белогоровки, на Бахмутском - в районе Бахмута, а на шахтерском - в районе Новомихайловки.

Кроме того, на Авдеевском направлении россиянами не имели успеха в наступательных действиях в районе Авдеевки, которые проводили при поддержке авиации.

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"На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районах города Марьинка и победы и Новомихайловки", - добавили в Генштабе.

В то же время, на Запорожском и Херсонском направлениях враг сейчас сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.

Ситуация на фронте по состоянию на 30 июня - главные новости

По данным экспертов, украинские военные перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении. Также Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на нескольких участках фронта, имеют успехи, постепенно продвигаясь и закрепляясь на новых позициях.

В течение минувших суток украинские военные нанесли очередные мощные удары по позициям россиян, поразив вражеские пункты управления, скопления оккупантов, а также 13 артиллерийских подразделений.

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