Он отметил, что оккупанты в городе рискуют оказаться в ловушке.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал о перспективах российских оккупантов в Бахмуте после продвижения ВСУ не только по флангам, но и в самом городе.

Он отметил, что после зачистки правого берега канала и поступательного охвата Клещиевки с "проникновением" возникает вполне логичный вопрос "а, что дальше?" И ответ на него весьма очевидный. "Так или иначе, но дорога 0513 будет перерезана. То есть, с юга оккупанты потеряют пути отхода из города", - объяснил эксперт.

"Сегодня прозвучало заявление о действиях ВСУ в северном секторе города. Северный сектор это и развязка через М03 на Парасковьевку. То есть, отрезается северная логистика. В итоге, только вплавь через речку Бахмутку, для эвакуации в восточный сектор", - отметил Коваленко.

Видео дня

Он отметил, что неоднократно говорилось, что россияне в Бахмуте в ловушке и вот она настала. Зайти они смогли, а вот с выходом у них будут проблемы "и если они не свалят сейчас, то потом уже - нет".

"Мышеловка захлопывается, а Пригожин потирает ручонки, скоро у него появится повод записать очередное видео о том, какой бездарный Шойгу и Герасимов", - подытожил аналитик.

Ситуация в Бахмуте

В Генштабе сообщили об успехах ВСУ на флангах возле Бахмута и закреплении Сил обороны на достигнутых рубежах. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что на Бахмутском направлении защитники перехватили стратегическую инициативу и ведут наступательные действия широким фронтом.

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