Украинская авиация сил за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

В течение минувших суток украинские военные нанесли новые мощные удары по позициям россиян, поразив вражеские пункты управления, скопления оккупантов, а также 13 артиллерийских подразделений.

Как говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00, сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив иранские ударные беспилотники типа "Shahed" и зенитные управляемые ракеты с С-300. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне применили шесть зенитных управляемых ракет С С-300 по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья и Чугуева.

Видео дня

Всего в течение суток российские захватчики нанесли 29 авиационных ударов и совершили 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В то же время, украинская авиация сил за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, радиолокационную станцию и 13 артиллерийских подразделений на огневых позициях", - рассказали в Генштабе.

Контрнаступление ВСУ и потери РФ - главное

Украинская армия с начала июня перешла к контрнаступательным действиям на фронте. Это подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Следовательно, украинские военные постепенно продвигаются на определенных участках фронта и наносят российским террористам ощутимые потери.

Сейчас украинские силы вели наступление в западной части Запорожской области и на административной границе между Запорожской и Донецкой областями, уточняет Институт изучения войны.

Так, за сутки, 28 июня, было ликвидировано около 680 российских оккупантов и десятки единиц их техники и вооружения. Всего с 24 февраля 2022 года в Украине было ликвидировано около 227 тыс. 780 российских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: