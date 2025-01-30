Украина отрабатывает тактические приемы, чтобы начать сбивать российские носители КАБов, считает Валерий Романенко.

Россияне могут быть правы, когда говорят, что Украина начала использовать западные истребители F-16 ближе к линии фронта. Такое мнение высказал эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире "Radio NV".

"Если наши F-16 включают бортовое оборудование, например, радары, то сигнатура улавливается российскими средствами радиотехнической разведки. И можно отличить F-16 от Су-27, МиГ-29. В данном случае россиянам можно верить", - сказал Романенко.

Он также добавил, что Украине уже пора отрабатывать тактические приемы по сбиванию российских носителей КАБов в имеющихся боевых условиях.

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"Надо как-то готовить операции. Потому что это не будет, что самолеты F-16 патрулировали у линии фронта, появились носители КАБов, они их атаковали. Это так не будет. Там будут тщательно спланированные операции, так как планировались с Patriot. Ведь здесь надо учитывать очень много факторов - наличие российских ЗРК, истребителей в воздухе, самолетов А-50, хоть и далеко на линии фронта. Процесс сложный. И я думаю, что сейчас наше командование отрабатывает тактические приемы, чтобы наконец начать доставать российские носители КАБов", - добавил Романенко.

Истребители F-16 в Украине: важные новости

Ранее военный эксперт Алексей Гетьман предполагал, что Украина могла начать использовать западные истребители F-16 на фронте. Однако не для воздушной борьбы с российскими самолетами, а как средство для уничтожения вражеских систем ПВО.

О том, что западные истребители F-16 могут использоваться на фронте, предположил и авиационный эксперт Анатолий Храпчинский. Он отметил, что они могут работать на фронте в комплексе с имеющимися в Украине советскими самолетами.

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