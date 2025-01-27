Храпчинский подчеркнул, что мы нуждаемся в увеличении авиабазы современными самолетами.

Западные истребители F-16, которые были переданы Вооруженным силам Украины, сейчас уже могут применяться не только как усиление украинской противовоздушной обороны, но и работать в комплексе с нашими самолетами "Су" и "МиГ" вдоль линии фронта.

Такое не исключает заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер воздушных сил Анатолий Храпчинский. Об этом он сказал в эфире на Radio NV.

"Если говорить о применении F-16 на линии боевого соприкосновения, то нужно было пройти боевое слаживание, которое бы позволило нам, например, использовать эти самолеты. Я думаю, что по срокам, можно сказать, что сейчас это боевое слаживание на том этапе, что позволяет работать как прикрытие на линии боевого соприкосновения наших самолетов "Су" или "МиГ". Это позволит работать им более комфортно потому, что они будут защищены, будут прикрыты самолетами F-16", - сказал Храпчинский.

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Он добавил, что последнее время выделялась "некоторая финансовая помощь со стороны США", которая позволяла нам частично модернизировать или улучшить некоторые возможности истребителей. Аналитик добавил:

"В частности их оснащение под ракеты большей дальности, если мы говорим о "воздух-воздух". Ну, и есть чем работать по поверхности, если мы говорим о бомбах, которые могут крепиться под крылом F-16, что позволит существенно повлиять на способности Российской Федерации продвигаться по линии боевого соприкосновения".

Храпчинский отметил, что в последнее время мы наблюдаем уничтожение систем российской ПВО, в частности комплексов С-400, к чему тоже могут быть причастны F-16.

Обращая внимание, что авиационная составляющая - это очень важно для победы, Храпчинский подчеркнул, что мы нуждаемся в увеличении авиабазы современными самолетами и желательно получить Украине F-16 Block 70 (последняя серийная версия этого истребителя), чтобы более мощно выступить против российской авиации.

Относительно французских истребителей Mirage, которые должны были прибыть в Украину до конца января, Храпчинский отметил, что официальных подтверждений применения этих самолетов на линии боевого соприкосновения мы сейчас не увидим и это правильно, потому что такая работа должна происходить в тишине, что позволит "более качественно потом показать наши возможности врагу".

Он напомнил, что ракеты к ним в прошлом году передавались Украине, речь о Storm Shadow и Scalp, а также управляемые бомбы Hammer.

"Надо понять, какие задачи будут выполнять эти Mirage. Если мы говорим о применении систем "воздух-поверхность", то надо понимать расстояние работы. Mirage также может выполнять работы по прикрытию наших самолетов советских времен. И мы очень хотим, чтобы Mirage начали использовать ракеты например Storm Shadow/ Scalp. Это позволит нам выполнять стратегические задачи, если мы говорим об ударах по территории РФ", - прокомментировал Храпчинский.

Относительно удара по бетонным сооружениям складов "шахедов" в Орловской области он высказал мнение, что это могла сделать Украина, например ракетой Scalp, но не обязательно с F-16 или Mirage, поскольку для использования этих снарядов переоборудованы наши "Су". А кроме того Храпчинский говорит, что не стоит отбрасывать версию, что удар нанесен и "определенными дронами". Он отметил:

"С учетом полезной нагрузки в комплексе, когда несколько дронов применяются, они могут влиять на такие бетонные сооружения".

По его мнению, на Запорожском и юге Донецкой области они не задействованы в ударах по наземным целям, но прикрывают ракетами воздух-воздух другие украинские самолеты советского образца, которые работают по боевым порядкам врага и по каким-то ближним тылам.

Война в Украине - применение F-16

Как сообщал УНИАН, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман замечает, что когда Украина получила первую партию западных истребителей F-16, было нецелесообразно использовать их для воздушного боя с российскими самолетами. Он объясняет, что в таких боях Украина могла потерять эти самолеты. Поскольку истребители F-16 - это многоцелевая платформа, то сначала их использовали как средство ПВО.

Впоследствии, по словам Гетьмана, они должны были прикрывать те наши штурмовики, которые атаковали бы позиции на линии фронта, а сейчас могут задействоваться для уничтожения российских наземных систем ПВО.

В январе Украина должна получить от Франции первые три истребителя Mirage 2000-5F. Как считает авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап, такие самолеты могут сбивать российские крылатые ракеты и "Шахеды".

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