Украина использует F-16 на фронте: эксперт рассказал, как именно это происходит

Силы обороны могут уничтожать системы российских ПВО из-за помощи западных истребителей.

Когда Украина получила первую партию западных истребителей F-16, было нецелесообразно использовать их для воздушного боя с российскими самолетами. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Он пояснил, что в подобных боях Украина могла потерять эти самолеты. А поскольку истребители F-16 - это многоцелевая платформа, то сначала ее использовали как средство ПВО.

"Потом они должны были прикрывать те наши штурмовики, которые атаковали бы позиции на линии фронта. Но каким образом они используются. Они имеют ракеты, которые борются с радиолокационными станциями, с зенитно-ракетными комплексами. Они не столько прикрывают, как делают коридор на определенном участке фронта. Атакуют ЗРК и когда уже есть коридор на определенное время - туда уже есть шанс пролететь нашим Су-25 и другим самолетам и делать бомбовые, ракетные удары", - рассказал эксперт.

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Он отметил, что сейчас F-16 не участвуют в воздушных боях, по крайней мере массово. Однако они могут уничтожать российские наземные системы ПВО.

"Может там бои и происходили воздушные, но это исключение из правил. Если количество F-16 будет увеличиваться, я уверен, что и дальше мы можем увидеть бои с российскими Су-34, Су-35, которые несут КАБы. Для того, чтобы давать отпор и они не забрасывали наши города этими управляемыми авиабомбами", - добавил эксперт.

F-16 в Украине: важные новости

В декабре, во время очередного массированного удара РФ, один из украинских пилотов F-16 сбил сразу 6 российских ракет за один боевой вылет, что стало мировым рекордом. По мнению полковника Джона Венейбла, такой показатель свидетельствует не только о профессионализме пилота и возможности принятия решений на низовом уровне, но и скоординированной работе между всеми задействованными службами.

Авиационный эксперт Геннадий Хазан отмечает, что Украина могла бы более эффективно использовать западные самолеты, если бы модернизировала собственную авиацию. В частности, Киев мог бы использовать советские истребители для ударов по территории РФ.

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