Украинские защитники провели наблюдение, а после скорректировали огонь реактивной установки HIMARS по расчету противника.

Воины Сил Специальных Операций ВСУ скорректировали огонь системы HIMARS по местопребыванию российских экипажей БПАК ZALA.

"Во время разведывательных действий на южном направлении операторы ССО обнаружили хорошую цель – местонахождение российских экипажей БПАК ZALA", - говорится в сообщении пресс-службы Сил Специальных Операций ВСУ.

Отмечается, что наши воины провели наблюдение, а после скорректировали огонь реактивной установки HIMARS по расчету противника.

"Один удар - и у оккупантов стало меньше БПЛА", - заявили в ССО.

Ночная атака на Украину 16 октября - главные новости

Ночью, 16 октября 2023 года, российские оккупанты атаковали Украину с нескольких направлений, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.

Всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Авиационными ракетами атакованы северные и восточные регионы Украины, "шахеды" противник направил в разных направлениях, в частности на Запад.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 Shahed-136/131.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и еще одного - по зенитно-ракетному комплексу противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский вертолет Ми-8. подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны и пять артиллерийских средств противника.

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