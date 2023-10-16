Воины Сил Специальных Операций ВСУ скорректировали огонь системы HIMARS по местопребыванию российских экипажей БПАК ZALA.
"Во время разведывательных действий на южном направлении операторы ССО обнаружили хорошую цель – местонахождение российских экипажей БПАК ZALA", - говорится в сообщении пресс-службы Сил Специальных Операций ВСУ.
Отмечается, что наши воины провели наблюдение, а после скорректировали огонь реактивной установки HIMARS по расчету противника.
"Один удар - и у оккупантов стало меньше БПЛА", - заявили в ССО.
Ночная атака на Украину 16 октября - главные новости
Ночью, 16 октября 2023 года, российские оккупанты атаковали Украину с нескольких направлений, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.
Всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.
Авиационными ракетами атакованы северные и восточные регионы Украины, "шахеды" противник направил в разных направлениях, в частности на Запад.
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 Shahed-136/131.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и еще одного - по зенитно-ракетному комплексу противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский вертолет Ми-8. подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны и пять артиллерийских средств противника.