В компании уточнили, что этот модуль можно применять не только к боеприпасам HIMARS.

Компания Lockheed Martin анонсировала усовершенствования систем HIMARS. Разработчики протестировали прототип ракетной системы связи, которая позволит этим РСЗО наносить удары по движущимся целям.

Как сообщает пресс-служба компании, модуль RIG-360 (Remote Interceptor Guidance-360) обеспечивает обновление целей боеприпасов в полете. Кроме того, RIG-360 может использоваться не только для боеприпасов HIMARS.

Новая система позволит вести высокоточный огонь на больших дистанциях, получать обновления координат в полете для точного поражения перемещенных или мобильных целей.

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"Эта проверка концепции направлена на то, чтобы дать возможность армии наносить глубокие удары с помощью наступательного огня по целям, движущимся в сложных условиях, что является критически важным потенциалом для повышения гибкости в подключенной сети армии США и позволяет нашим клиентам опережать развивающиеся угрозы", – рассказал вице-президент Lockheed Martin Скот Арнольд.

По его словам, испытание RIG-360 - это "большой шаг вперед к продвижению концепции совместных огневых операций армии США".

HIMARS в Украине

Первые HIMARS прибыли в Украину в середине июня прошлого года. С тех пор не было задокументированного подтверждения уничтожения русскими американских установок.

Как писал The Washington Post, Украинцы научились "заманивать" российские крылатые ракеты на ложные цели якобы позиций HIMARS. Украинские муляжи сделаны из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи через объектив российских беспилотников, которые передают свое местоположение морским носителям крылатых ракет в Черном море.

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