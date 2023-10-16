Захватчики ночью запустили по Украине баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.

В ночь на 16 октября российские оккупанты атаковали Украину с нескольких направлений, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.

Как сообщают Воздушные силы, всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа"Shahed-136/131".

"Авиационными ракетами атакованы северные и восточные регионы Украины, шахеды противник направил в разных направлениях, в частности на Запад. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11" Shahed - 136/131", - говорится в сообщении.

Видео дня

Ночная атака РФ

В ночь на понедельник, 16 октября, российские захватнические войска выпустили в сторону Украины ракеты. Вскоре военные призвали жителей Днепра, Миргорода и Кропивницкого пройти в укрытие.

Впоследствии в воздушных силах сообщили о запусках ударных беспилотников. Воздушная тревога распространилась на другие области Украины.

В Миргородском районе Полтавщины от обломков российской ракеты пострадали три человека. В то же время, как сообщает Хмельницкая ОВА, этой ночью враг атаковал область "Шахедами". Отработала ПВО.

В Днепропетровской области зафиксировано попадание ракеты, запущенной российскими захватчиками.

Вас также могут заинтересовать новости: