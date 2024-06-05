По прогнозам военных, удар по цепочкам поставок, авиабазам, артиллерии и наращиванию войск серьезно затруднит попытки России продвинуться глубже к Харькову.

Воюющие на Харьковском направлении военнослужащие ВСУ единодушно поддерживают хоть и с опозданием, но наконец-то принятое решение Запада разрешить Украине бить переданным оружием по военным целям на территории России, пишет The Telegraph.

"Солдаты, сражавшиеся за Волчанск, который был в значительной степени разрушен в результате возобновившегося нападения России на Харьковскую область три недели назад, заявили, что украинское командование знало, где расположены ключевые цели за границей. Но они не смогли нанести по ним удары", - говорится в публикации.

Кроме того, указывается, что, когда российские войска вторглись в Харьковскую область в мае, Украина не смогла разогнать сосредоточение войск или провести эффективный контрбатарейный огонь, поскольку Россия атаковала со своей территории.

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По прогнозам военных, удар по цепочкам поставок, авиабазам, артиллерии и наращиванию войск серьезно затруднит попытки России продвинуться глубже к Харькову.

"Главное, что нам нужно сделать, - это разорвать их логистические цепочки", - заявил один и бойцов.

"Нам нужно убивать русских, чтобы они сюда не приходили", - сказал другой военный.

Вместе с тем отмечается, что ВСУ по-прежнему остаются в тяжелых условиях, несмотря на то, что боеприпасы после длительной задержки снова начали поступать на фронт: российские войска все равно значительно превосходят их по вооружению.

Напомним, в The Telegraph писали, что наступление РФ на Харьковщине окончательно провалилось по всем пунктам.

По мнению автора статьи, сейчас можно только догадываться, зачем вообще россияне устроили наступление на Харьковщине 10 мая - попытка захватить Харьков, создать буферную зону, или просто отвлечь ВСУ от Донбасса.

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