Какой бы ни была цель наступления, ее точно не удалось достичь.

Громкое наступление России на Харьков через месяц после его начала уже можно считать полным провалом. И не в последнюю очередь из-за глупости российского руководства, пишет The Telegraph.

По мнению автора статьи, сейчас можно только догадываться, зачем вообще россияне устроили наступление на Харьковщине 10 мая - попытка захватить Харьков, создать буферную зону, или просто отвлечь ВСУ от Донбасса.

"Наступление России ко Дню Победы провалилось по всем пунктам. Украина может благодарить стойкость своей уставшей пехоты, предусмотрительность своих лидеров, поспешные поставки боеприпасов из Соединенных Штатов и, в равной степени, чистую глупость и чрезмерную самоуверенность лидеров России", - говорится в публикации.

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Автор статьи отмечает, что харьковское наступление россиян в определенной степени является отражением российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года - меньшее по масштабам, но такое же глупое. Если рассматривать наступление как попытку захватить Харьков, то дело провалилось в первые несколько дней. Если же целью россиян было создание "буферной зоны" у границы, то единственным значимым результатом стало снятие запрета на удары западным оружием по территории РФ.

Автор статьи считает провальным российское наступление даже в том случае, если целью было оттянуть украинские силы с Донбасса и там нанести главный удар.

"Да, украинские военные перебрасывали целые батальоны, возможно, целые бригады с юга и востока на север, чтобы встретить наступление россиян. Но сил у них хватало. Украинские военные имели достаточно хорошо вооруженных войск, чтобы удерживать свои позиции на юге и востоке и укреплять их на севере", - отмечает автор.

Наступление россиян на Харьковщине: последние новости

Как писал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в Харьковской области россияне сейчас усиливаются. Они вводят в бой последний резерв, который у них был в группе войск "Север". Это 72-я мотострелковая дивизия 44-го армейского корпуса.

По его мнению, то, что оккупанты не открывают еще один участок фронта в Сумской области, говорит о том, что им достаточно того, что они оттянули часть резервных наших войск на Харьковское направление. Они сами не могут растянуться на всю линию фронта, поэтому усиливаются там.

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