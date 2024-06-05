Силам обороны удается уничтожать захватчиков, отметил спикер ОСГВ "Хортица".

Российские войска из захваченного Очеретино рвутся к "жизненно важной" магистрали Покровск-Константиновка. Как рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, оккупанты пытаются развить наступление к западу от Авдеевки и Марьинки, передает LIGA.net.

"Россия бросила много сил на захват села Очеретино, и оккупанты из Очеретино рвутся к магистрали Покровск-Константиновка. Пользуясь этим, проводят штурмовые действия с целью захвата Покровска и жизненно важной трассы на Константиновку", - заявил спикер.

По его словам, россияне не прекращают наступать и массированно обстреливают позиции украинских защитников, чтобы выйти в большие населенные пункты Курахово и Покровск.

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При этом Волошин добавил, что Силам обороны удается уничтожать оккупантов - украинские защитники "делают все, чтобы сделать невозможным продвижение врага".

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают штурмовать позиции Сил обороны вдоль всей линии ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Волошин заявлял, что, вероятно, основные усилия российских войск будут сосредотачиваться на попытке прорвать оборону ВСУ и развить наступление в направлении Покровска, Мирнограда и города Селидово.

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