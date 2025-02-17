По его мнению, "Донецк мы никогда не увидим".

Россия в Донецке и Луганске мобилизовала почти все мужское население. Такое заявление сделал военнослужащий Виктор Лахно ("Лелека").

"Сидит среднестатистический Иван с пятого класса на Донбассе, смотрит на Украину как на врага, потому что здесь убили его дядю, брата или папу - и он так это воспринимает, потому что у него есть свои герои, которые защищали свой дом. Эффективнее всего влиять на людей через ненависть, войну. Часть Запорожской области, которую заняли россияне, мы называем "временно оккупированной" - но это условность. Сколько Крым еще будет "временно оккупированной территорией?", - рассказал он "Телеграфу".

Лахно предложил представить, что Россия отдала Украине Донбасс.

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"Людей оттуда не заберут. И вот что делать с теми, кто нас ненавидит? Которые волонтерили, покупали дроны, которыми убивали наших военных, как быть с теми, кого принудительно мобилизовали и они воевали против нас? Они виновны? Их нужно судить? Всех осудить? Сделать автономию? Нет правильного решения, ведь на тех территориях мы уже проиграли. А территория без людей ничто", - добавил он.

По его мнению, "Донецк мы никогда не увидим".

"Можно не мечтать, как и о Крыме, Луганске и оккупированной части Запорожской области. Сухопутный коридор нам не отдадут. Курская область - мы оттуда выйдем, нам, возможно, отдадут за это часть Харьковщины", - сказал "Лелека".

Война в Украине - оккупированные территории

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет юридически отказываться от оккупированных территорий и будет искать дипломатический путь их возвращения.

По его словам, Украина готова обсудить дипломатический путь возвращения территорий, особенно, если ей гарантируют членство в НАТО.

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