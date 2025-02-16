Президент подчеркнул, что Украина не может юридически признать их частью России.

Украина не будет юридически отказываться от оккупированных территорий и будет искать дипломатический путь их возвращения. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью NBC News.

"Юридически мы не будем признавать... нашу оккупированную территорию территорией России. Мы никогда этого не сделаем", - сказал он.

По словам Зеленского, Украина готова обсудить дипломатический путь возвращения территорий, особенно, если ей гарантируют членство в НАТО.

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"Да, мы должны вернуть это дипломатическим путем. Да, можем. Если мы в НАТО, то понятно, почему дипломатически, это очень понятно", - сказал Зеленский, добавив, что приоритет - "конечно не потерять людей".

Зеленский также сказал, что все еще считает возможным победу Украины в войне военным путем.

"Конечно, да. Но это много потерь. О, мы понимаем, сколько. Я думаю, что это слишком. И я не уверен, что с такой скоростью. Если наши партнеры не помогут, не поддержат, это будет трудно. Это будет долго. Дольше, чем могло бы быть", - сказал Зеленский.

Оккупированные территории Украины

Как писал УНИАН, министр обороны США Пит Гегсет недавно заявил, что Украина не должна надеяться, что по итогам мирных переговоров она сможет вернуть "границы 2014 года". Также, по его словам, украинцам не стоит рассчитывать на членство в НАТО.

Также мы рассказывали, что в Украине выросло количество людей, которые готовы с потерей оккупированных территорий в обмен на вступление Украины в НАТО. Сейчас эту идею поддерживают 47% респондентов, что на 14% больше, чем в 2023 году.

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