Точная дата гибели мужчины неизвестна.

Армия Российской Федерации убила последнего жителя села Степок в Сумской области. 60-летнего Александра Николаевича обнаружили 24 января.

Сын погибшего Руслан рассказал Суспильному, что снаряд попал прямо в комнату, где находился его отец. Гибель гражданского в Степке подтвердили в Краснопольском поселковом совете и СБУ.

Населенный пункт находится недалеко от границы с РФ рядом с гуманитарным переходом "Покровка-Колотиловка". По словам Руслана, его отец был последним жителем села, ведь другие люди эвакуировались.

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"В среду 24 января мои друзья поехали посмотреть, отца навестить. Так и увидели, что было прямое попадание. Я сам в шоке. Он не хотел выезжать, там уже света не было, били каждый день, мы ему генератор и аккумулятор купили, и он там жил. Была у него кобыла, собака, куры. Снаряд попал прямо ему в комнату, там кухню побило, сарай. Сейчас жду маму и сестру, чтобы похоронить отца", - рассказал мужчина.

При этом секретарь Краснопольского поселкового совета Ирина Юхта сообщила, что точная дата гибели мужчины неизвестна.

"Информация поступила на этой неделе. Это было прямое попадание в дом. Ориентировочно погиб на прошлых выходных, возможно это был понедельник до конца еще неизвестно", - отметила Юхта.

СБУ проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством.

Ситуация в на фронте - последние новости

На фронте за сутки 27 января произошло 79 боевых столкновений. При этом авиация ВСУ нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. Подразделения ракетных войск поразили артиллерийское средство и два склада боеприпасов.

По данным разведки Британии, в течение последних недель захватчики продолжают наступательные действия, однако полученные достижения не имеют стратегического значения.

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