На этом направлении было почти 30 боестолкновений.

За прошедшие сутки, 27 января, на фронте между Вооруженными силами Украины и россиянами произошло 79 боевых столкновений.

Как сообщал Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении силы обороны отразили 7 атак возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

В то же время на Лиманском направлении враг совершил 11 атак неподалеку Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области и Белогоровки Луганской области, но успеха не имел. Еще 7 безуспешных атак было на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

Видео дня

"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 вражеских атак возле Степного, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области", - добавили в ведомстве.

На Марьинском направлении шли бои неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Там ВСУ отбили 14 атак. На Шахтерском направлении противный совершил 3 безуспешные атаки оккупантов южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области. Еще одну попытку штурма сдержали западнее Вербового на Запорожском направлении.

"На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия", - отметили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

По данным британской разведки, в течение последних недель российские оккупанты продолжают наступательные действия, однако полученные достижения не имеют стратегического значения. В то же время украинские войска сосредоточились на активной обороне.

Поскольку основной путь снабжения остается нетронутым, а украинские силы проводят локальные контратаки, Авдеевка, вероятно, будет оставаться под контролем Украины в течение ближайших недель

Западные чиновники рассказали изданию The Telegraph, что Путин планирует продолжать войну в Украине до 2027-2028 годов. Если Запад не будет действовать, Украина рискует проиграть в войне и сейчас есть тревожные сигналы, что в таком случае российские войска пойдут дальше.

Вас также могут заинтересовать новости: