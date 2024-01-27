Кроме того, бойцы нашли на месте раненого противника - "он пополнит обменный фонд".

На Запорожском направлении аэроразведчики 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожили группу оккупантов, повредили российскую технику и взяли в плен одного российского военного. Об этом сообщила Нацгвардия Украины и обнародовала соответствующее видео.

Отмечается, что была обнаружена группа противника, передвигавшаяся на поле боя в сторону позиций гвардейцев. После установления целей, с помощью FPV-дронов было нанесено несколько ударов по оккупантам.

"Чтобы завершить удачную отработку с воздуха, на зачистку выдвинулись два гвардейца нашей бригады "Спартан", которые на месте нашли раненого противника. Он пополнит обменный фонд", - сообщили в Нацгвардии.

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Оккупанты расконсервировали редкие пушки М-46 нестандартного калибра. Как отмечает издание Defence Express, эти пушки изготавливались с 1946 по 1950 годы, имеют нестандартный как для сухопутных войск Российской армии калибр 130 миллиметров, на хранении враг имел лишь 350 орудий этого типа. Снаряды к ним россияне могут получать из Северной Кореи.

Также УНИАН сообщал, что заместитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Егор Чернев уточнил детали "новой" мобилизации. По его словам, среди мужчин есть достаточно мобилизационного ресурса для удовлетворения потребностей Генштаба в защите Украины от российской агрессии, поэтому мобилизовать женщин в ВСУ не планируется.

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