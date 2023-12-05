Он был завербован еще до начала полномасштабного вторжения РФ и до мая 2022 года занимал руководящую должность в одной из общин области.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила "законсервированного" агента ФСБ, который собирал разведданные на приграничной территории Сумской области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, он был завербован еще до начала полномасштабного вторжения РФ, а до мая 2022 года занимал должность заместителя председателя одной из объединенных территориальных общин региона.

"Когда часть Сумщины оккупировали, злоумышленник выехал в Россию через вражеский блокпост. На территории страны-агрессора он встретился со своим куратором из ФСБ, от которого получил задание по разведывательно-подрывной деятельности в Украине. Через несколько дней российский агент вернулся в приграничный район, часть которого еще была оккупирована, а свое исчезновение объяснял якобы пребыванием "в плену" у россиян. По заданию куратора из вражеской спецслужбы фигурант, находясь на должности заместителя председателя ОТГ, продолжил собирать информацию о местах перемещения и вооружения украинских защитников в приграничье", - говорится в сообщении.

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Впоследствии, как проинформировали в спецслужбе, для расширения своих возможностей, злоумышленник уволился с должности и устроился в местную агрофирму и под видом рабочих поездок разведывал информацию для оккупантов. В частности, узнавал места базирования подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной гвардии, которые привлечены к обороне северо-восточных рубежей Украины.

Кроме того, как отметили в СБУ, используя личные связи, предатель собирал персональные данные командиров воинских частей и руководителей местных общин.

Злоумышленника задержали при попытке передать геолокации нескольких подразделений Сил обороны. По имеющимся данным, развединформация нужна была агрессору для подготовки новых воздушных атак и диверсионных вылазок на Сумщину. Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения"). Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Коллаборанты и предатели в Украине

В Запорожье был заблокирован канал незаконных пассажирских перевозок в Россию и временно оккупированные регионы Украины и в обратном направлении. Такими перевозками пользовались коллаборанты, которые пытались выехать в РФ, чтобы сбежать от правосудия.

Нелегальные поездки за пределы Украины осуществляли двумя автобусами под видом коммерческой деятельности местного автотранспортного предприятия. Установлено, что маршрут в сторону России пролегал через несколько европейских стран. Для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора фигуранты платили в бюджет РФ налоги и сборы.

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