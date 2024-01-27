Главным приоритетом для врага остается Авдеевка.

В последние недели российские оккупанты продолжают наступательные действия, однако полученные достижения не имеют стратегического значения. В то же время украинские войска сосредоточились на активной обороне.

Об этом пишет Министерство обороны Великобритании. В отчете ведомства указывается, что 18 и 21 января 2023 года российские оккупанты захватили села Кахмальное на Харьковщине и Веселое вблизи Бахмута, однако "они являются стратегически несущественными". В разведке пояснили, что до войны в Веселом жили 102 человека, а в Крахмальном - 45.

По оценке британцев, главным приоритетом для захватчиков остается город Авдеевка Донецкой области. Так оккупанты наступают с трех направлений, чтобы окружить город с юга и севера, а также ведут бои на подступах к восточному кварталу.

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"Российские войска понесли значительные потери в личном составе и бронетехнике, часто вызванные боеприпасами украинских беспилотных летательных аппаратов", - считают в разведке.

Сейчас россияне пытаются обойти укрепления ВСУ, зайдя на окраины города через тоннели. Вместо этого Силы обороны удерживают врага от дальнейшего продвижения в черте города.

"Поскольку основной путь поставок остается нетронутым, а украинские силы проводят локальные контратаки, Авдеевка, вероятно, будет оставаться под контролем Украины в течение ближайших недель", - прогнозируют в Британии.

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Российские войска на левом берегу Днепра в Херсонской области наступают без прикрытия бронированной техникой. Россияне пытаются активизироваться время от времени, но успеха не имеют. Зато украинские военные закрепляются на позициях и расширяют плацдармы.

Генерал Александр Тарнавский сообщил о сильных штурмах РФ на Таврическом направлении. По словам командующего войсками "Таврия", второй день подряд ВСУ проводят по 50 боевых столкновений с врагом.

В то же время под Авдеевкой уже есть участок, размером с футбольное поле, который покрыта телами сотни оккупантов.

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