Министр иностранных дел страны призвал передать Украине больше средств противовоздушной обороны.

Российские оккупационные войска не прекращают терроризировать Херсон. В результате вражеского обстрела было повреждено здание, где расположено консульство Литвы.

Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. По его словам, таким было "новогоднее поздравление" от России.

"Такая жестокость и разрушения должны прекратиться. Мы должны предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны и других возможностей, необходимых для победы", – акцентировал министр.

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Глава МИД также поделился фото последствий российской атаки:

Атаки РФ по Украине

3 января 2025 года армия РФ обстреляла Чернигов. Оккупанты осуществили групповой ракетный удар. По предварительным данным, в результате атаки получили разрушения два частных дома.

Впоследствии стало известно, что оккупанты убили мужчину 1952 года рождения, еще четыре человека получили ранения.

По данным Воздушных сил ВСУ, начиная с 12:00, россияне выпустили по Украине и контролируемой Силами обороны территории Курщины 11 ракет и 32 дрона-камикадзе типа "Shahed". По состоянию на 20:00 было сбито три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 13 вражеских БпЛА. Еще 19 дронов-имитаторов локально потеряны.

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