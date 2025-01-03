В пятницу, 3 января, захватническая армия Российской Федерации нанесла ракетные удары по Чернигову, на данный момент известно о как минимум одном пострадавшем человеке.

В 16:31 начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский написал в своем Telegram-канале о взрыве ракеты в окрестностях города. Впоследствии он сообщил, что оккупанты осуществили групповой ракетный удар. По предварительным данным, в результате атаки получили разрушения два частных дома. Пострадал один гражданский человек.

Напомним, что перед обстрелом командование Воздушных сил ВСУ предупреждало об угрозе применения баллистики из Курска. Они фиксировали скоростные цели на Ровенщине, Черниговщине, Сумщине и Днепропетровщине. Кроме того, в небе Украины до сих пор есть российские ударные дроны.

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