Кроме того, ранения получили две женщины.

Российские оккупанты 1 января нанесли по Херсону удар, в результате которого погиб волонтер. Как сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры, около 10:30 военнослужащие армии РФ нанесли удар из артиллерии по Днепровскому району города.

В результате обстрела погиб 23-летний мужчина, который находился на улице, также ранения получили две женщины 49 и 76 лет.

Начато досудебное расследование по фактам военного преступления (ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

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По данным главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, ранения, несовместимые с жизнью, получил волонтер.

"Он был героическим человеком и постоянно помогал нам в восстановлении общины. Не простим....", - подчеркнул чиновник.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2024 года в Херсоне российские оккупанты атаковали с дронов два маршрутных такси, одного из водителей госпитализировали. Это произошло в прибрежной зоне центральной части города. У одного из водителей - акубаротравма - 39-летний мужчина получил взрывную травму и контузию. Пассажиры, к счастью, не травмировались. В момент вражеского удара в салоне одного из транспортных средств находились четыре человека. Микроавтобус значительно поврежден - стекла выбиты, в крыше - большое сквозное отверстие, сиденья и салон посечены обломками.

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