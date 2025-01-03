Захватчики также запустили беспилотники-имитаторы.

С 12:00 российские оккупанты запустили по Украине и контролируемой Силами обороны территории Курской области 11 ракет и 32 дрона-камикадзе типа "Shahed".

Об этом сообщается в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Так, оккупанты ударили по Курской области пятью зенитными управляемыми ракетами С-300, запустили три баллистические ракеты "Искандер-М" по Черниговщине, а также атаковали тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 Днепропетровскую область.

Кроме того, украинские защитники зафиксировали в небе 32 ударных беспилотных летательных аппарата типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы различных типов, которые запустили с северо-восточного направления:

Видео дня

"По состоянию на 20:00 сбиты три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 13 вражеских БпЛА, 19 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)".

Удар по Чернигову 3 января

Как известно, сегодня днем оккупанты ударили баллистикой по окраине Чернигова, разрушив частные дома и убив одного человека.

Согласно последним данным от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрела несколько людей получили ранения различной степени тяжести.

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