Арестович призвал не игнорировать сирены.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "24 канала" призвал украинцев не игнорировать сирены, так как обстрелы российскими оккупантами будут продолжаться.

"Обстрелы еще будут – и артиллерийские, и ракетные. Они (снаряды, - ред.) будут попадать в гражданские дома, поэтому нужно не паниковать, а знать, что делать. Если воздушная тревога – надо относиться к ней серьезно", – заявил Арестович.

Напомним, ранее Алексей Арестович заявил, что противник попытается сделать так, чтобы люди оказались в информационном вакууме и паниковали. По его словам, оккупанты планируют осуществить очень серьезную информационную операцию.

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