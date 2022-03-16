Противник попытается сделать так, чтобы люди оказались в информационном вакууме и паниковали, поделился советник главы Офиса президента.

Во время войны в Украине оккупанты хотят воплотить в жизнь коварный замысел.

Противник сегодня-завтра постарается оставить людей в информационном вакууме и забросить неправдивую информацию, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, оккупанты планируют осуществить очень серьезную информационную операцию.

"…коварный замысел врага следующий: они сегодня-завтра постараются провести очень серьезную информационную операцию, связанную и с поражением материальных объектов, они будут пытаться обрушить сеть кибератаками, физическим воздействием на вышки связи, а потом, когда возникнет вакуум и паника, - забросить информацию о том, что якобы мы все сдали - наша делегация на переговорах все сдала, Вооруженные силы Украины не стреляют, отступают и сдаются, и сдан суверенитет…", - предупредил Арестович.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину. В начале войны противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Позже между Украиной и Россией состоялось несколько раундов переговоров, пока стороны не достигли договоренности о прекращении огня.

По официальным данным, только в одном Мариуполе по состоянию на 14 марта количество жертв составляло около 2 357 человек.

Алексей Арестович говорил, что война в Украине может закончиться через одну-две недели или в середине апреля.

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