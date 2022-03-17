Власти Украины продолжают считать жителей оккупированных территорий своими гражданами, отметили в Минобороны.

Министр обороны Алексей Резников призвал переходить на сторону украинской армии и сдаваться в плен жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, которые принимают участие в войне РФ против Украины.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Мы продолжаем считать вас гражданами Украины. Тем, кто не стал коллаборантом и не совершил преступлений, ничего не угрожает. Если сейчас вас насильно мобилизуют в российскую армию - делайте все, чтобы не попасть на фронт. Убегайте, прячьтесь", - отметил он.

Если же этого не удалось избежать, Резников призвал искать способ немедленно перейти на сторону украинской армии.

"Вы сохраните свою жизнь. Это - главное. С остальным разберемся потом", - уточнил он.

Глава Минобороны также обратился к тем, кто изменил присяге в 2014 году.

"Вы совершили преступление против Украины, против украинского народа. Вы лучше всех знаете, что россияне относятся к вам как к потенциальным предателям. Поэтому направляют в наиболее опасные точки. Ваша жизнь для них ничего не стоит. Вы видите, что Россия эту войну непременно проиграет. Хотите жить - бегите. Или сдавайтесь в плен", - посоветовал он.

Резников отметил, что если такие лица смогут сдаться в плен вместе с техникой, предоставят важную информацию, помогут захватить российских офицеров - это будет учтено во время привлечения их к ответственности как существенное смягчающее обстоятельство.

"Сохраните жизнь, отбудете наказание, получите шанс начать все сначала в мире. Только не медлите", - добавил он.

Напомним, рано утром 24 февраля войска России ворвались в Украину. В начале войны враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Позже между Украиной и Россией состоялись несколько раундов переговоров, пока стороны не достигли договоренности о прекращении огня.

По официальным данным, только в одном Мариуполе по состоянию на 14 марта погибли около 2 357 человек.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозировал, что война против России в Украине может завершиться через одну-две недели или в середине апреля.

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