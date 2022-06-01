Враг заходит в Северодонецк с двух направлений, отметил эксперт.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что задача Вооруженных сил Украины по Северодонецку Луганской области - по максимуму уничтожить вооружение и живую силу врага.

Эксперт в интервью одному из YouTube-каналов также сообщил, что "угроза окружения существует".

"…Противник уже заходит не только в гостиницу "Мир", а с двух направлений, продолжает продвижение вглубь города. Городские бои очень изнуряющие, жесткие, и как бы ни была подготовлена наступающая сторона, их потери больше", - добавил собеседник.

По его словам, украинская сторона понимает, что для РФ Северодонецк имеет более политическое значение (чем военное - Ред.), поэтому наши защитники используют город как военно-оборонную крепость.

"…Задача стоит - по максимуму уничтожить силу противника, живую силу, вооружение", - поделился генерал.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Позже противник пошел в наступление на части востока украинского государства и пытался взять под контроль Северодонецк.

1 июня Генштаб ВСУ сообщил, что оккупантам удалось захватить восточную часть города.

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