В Гомельской области Беларуси в июне-июле запланированы "мобилизационные учения" с военными комиссариатами.
Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.
Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Республики Беларусь сосредотачиваются на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и проведении мероприятий боевой подготовки.
"В июне-июле текущего года запланировано проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами в Гомельской области. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь", - рассказали в Генштабе.
Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию.
Войска противника, в частности, наступали и из Беларуси. Украинские населенные пункты также не раз обстреливали с белорусской территории.
В конце мая Генштаб ВСУ сообщил, что на Волынском и Полесском направлениях увеличилось количество мероприятий боевой подготовки белорусских войск.
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