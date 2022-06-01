Армия Беларуси сосредоточила усилия на ведении разведки, отметил Генштаб ВСУ.

В Гомельской области Беларуси в июне-июле запланированы "мобилизационные учения" с военными комиссариатами.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Республики Беларусь сосредотачиваются на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и проведении мероприятий боевой подготовки.

"В июне-июле текущего года запланировано проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами в Гомельской области. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь", - рассказали в Генштабе.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию.

Войска противника, в частности, наступали и из Беларуси. Украинские населенные пункты также не раз обстреливали с белорусской территории.

В конце мая Генштаб ВСУ сообщил, что на Волынском и Полесском направлениях увеличилось количество мероприятий боевой подготовки белорусских войск.

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