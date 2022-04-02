Также оккупанты разрушили 20 частных усадеб, 27 садиков и 44 школы.

В Киеве с начала полномасштабного вторжения врага повреждены 154 жилых дома.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве с начала полномасштабного вторжения врага повреждены 154 жилые дома, 20 частных усадеб, 27 садиков и 44 школы", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что в столице работает группа экспертов, которые проводят оценку ущерба нанесенного инфраструктуре города, жилым домам и частным усадьбам. В нее входят строители, представители институтов и экономисты. "Именно они предоставят городу предложения по плану работ и ориентировочной стоимости восстановления повреждений", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, КГГА призывает киевлян платить за электроэнергию, потому что от этого зависит работа столичных энергетиков, которые обеспечивают электроснабжение в условиях войны.

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