Взрывотехники продолжают ежедневно обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы.

В Киеве и Киевской области в течение марта специалисты Национальной полиции совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям изъяли и уничтожили около 10 тысяч боеприпасов.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что взрывотехники продолжают ежедневно обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы.

"Только на территории Киева и Киевской области профильные специалисты Нацполиции совместно с коллегами из ГСЧС изъяли и уничтожили около 10 тысяч боеприпасов различного вида. Среди них – несдетонированные тактические ракеты, авиационные бомбы, большое количество артиллерийских боеприпасов и ручных гранат", - сказал Клименко.

Также, по его словам, в одном из районов столицы обнаружили и обезвредили дрон-камикадзе оккупантов, который был в боевой готовности.

"Взрывотехники полиции мастерски вывели опасный аппарат из строя, изъяв боевые части. Неразорванные боеприпасы специалисты контролируемо уничтожают в специально отведенных местах", - сообщил Клименко.

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