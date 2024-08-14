"Веселая" ночь была на аэродромах Воронежа, Курска, Саваслейки и Борисоглебска.

Ночью 14 августа дальнобойные дроны Службы безопасности Украины и Сил обороны совершили крупнейшую атаку за всю войну на российские военные аэродромы. Об этом сообщают информированные источники УНИАН.

В результате атаки "веселая" ночь была на аэродромах Воронежа, Курска, Саваслейки и Борисоглебска.

По информации источников, это была специально спланированная операция, чтобы российские войска не могли использовать эти аэродромы для ударов УАБами по линии фронта и по украинским городам.

Отмечается, что по информации российских военкоров в соцсетях, удар был результативным, потому что ПВО не смогла защитить эти объекты. Речь идет о 10 взрывах только на Саваслейке, откуда регулярно взлетают МиГи.

Как заявил информированный источник в СБУ, спецслужба Украины продолжает методично ослаблять авиационную составляющую российской военной машины.

"Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и дальше подрезать крылья этим "птичкам", - сообщил он.

Атака на аэродромы РФ 14 августа - видео

Атака на аэродромы РФ 14 августа - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ночью 14 августа в российском Воронеже был атакован военный аэродром "Балтимор". В Борисоглебске Воронежской области также слышали взрывы на военном аэродроме. Утром 14 августа были слышны взрывы и на военном аэродроме "Саваслейка" в Нижегородской области России, откуда взлетают истребители МиГ-31.

Военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что Украина сейчас удивляет мир тем, что за июль она нанесла больше ударов дронами в глубину России, чем Россия по Украине. В частности, есть информация о том, что в течение последних двух недель были удары по 5 российских аэродромах.

По словам Мусиенко, речь идет об аэродромах Морозовск, Липецк, Саваслейка, Борисоглебск и Балтимор, которые выполняют разные задачи, но все задействованы для войны против Украины.

По мнению эксперта, отсутствие массированных вражеских ракетных обстрелов по территории Украины в течение определенного периоде времени связано с этими событиями.

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