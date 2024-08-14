В частности, поражены военные аэродромы "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор".

В ночь на 14 августа в России были атакованы сразу четыре военных аэродрома. Операцию осуществили подразделения Воздушных сил и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины совместно со Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Министерства обороны.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что под удар попали аэродромы в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ.

"В частности, поражены военные аэродромы "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор". На этих аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника противника. Основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения", – говорится в сообщении.

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Результаты атаки по российским аэродромам уточняются.

Атака по аэродромам РФ

Ночью 14 августа в в Нижегородской области РФ прогремели взрывы. Там расположен военный аэродром "Саваслейка", откуда взлетают истребители МиГ-31.

Местные паблики сообщали "о 10 прилетах" по военной авиабазе "Саваслейка". Зато в Минобороны РФ отчитались об уничтожении 117 БПЛА и 4 ракет "Точка-У" над российскими регионами.

В СМИ писали, что во время атаки на "Саваслейку" удар был нанесен не только по складу спецтоплива для МиГ-31К. Силы обороны поразили минимум один боевой самолет РФ.

Источники УНИАН сообщили, что этой ночью дальнобойные дроны Службы безопасности Украины и Сил обороны совершили крупнейшую атаку за всю войну на российские военные аэродромы. Это была специально спланированная операция, чтобы российские войска не могли использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и по украинским городам.

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