31% из тех, кто верит в победу, считает, что она состоится до конца этого года.

Более 90% опрошенных украинцев верят в победу Украины в войне с Россией.

Об этом речь идет в результатах социологического опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

"Более 90% опрошенных верят в победу Украины в этой войне. 77% - верят и 15% - скорее верят. Лишь 4% респондентов не верят или скорее не верят в победу", - говорится в результатах опроса.

31% из тех, кто верит в победу, считает, что она состоится до конца этого года. 34% считают, что она наступит через один-два года. 7% считают, что для этого понадобится от трех до пяти лет. Еще 23% не смогли ответить на этот вопрос и считанные проценты говорят, что победа наступит в очень долгосрочной перспективе.

"Большинство опрошенных (55%) говорят, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 20,5% даже более радикальны - победой в войне для них будет уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России", - показал опрос.

Кроме того, относительно небольшие доли респондентов сочтут победой "завершение войны с теми или иными уступками со стороны Украины".

"Около 9% будут считать победой изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, 7,5% - восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, а 3% - прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения", - говорится в опросе.

Также отмечается, что несмотря на войну, украинцы преимущественно положительно думают о будущем Украины. Так, надежда является самым распространенным ощущением в мыслях о будущем Украины - ее испытывают 65,5% респондентов. 40% респондентов испытывают оптимизм. Тревога окутывает 31,5% респондентов, а уверенность в будущем имеют 23,5% опрошенных.

Как проводился опрос

Опрос проводился с 5 по 12 августа методом face-to-face в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрос проводился в 112 населенных пунктах (57 городских и 55 сельских) среди 2 тыс. 24 респондентов в возрасте от 18 лет. Структура выборочной совокупности воссоздает демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.