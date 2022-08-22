На восстановление страны может уйти до 20 лет, считает эксперт.

В Украине после победы в войне с Россией все кардинально изменится.

Такой прогноз озвучил политолог и экономист сайту "Главред". В случае поражения отстраивать Украину никто не будет, считает эксперт.

"Всё будет так, как заявил Пасечник в "ЛНР", а он сказал, что Попасную никто восстанавливать не будет. Мариуполь не будут. И Северодонецк и Лисичанск. Это уже всё, это кладбища. Поэтому, если будет поражение, нужно просто уезжать с этой территории", - сказал он.

Украинская победа будет стимулировать изменения, которые коснутся различных сфер.

"Уже четко показано, что нужно переходить на пятый-шестой технологический уклад, отказываться от советской системы расхода энергии, переходить на электромобили, не строить многоэтажных домов. То есть нужно полностью изменить свою жизнедеятельность", - говорит политолог.

По оценкам Соскина, на восстановление страны после победы может уйти до 10-20 лет. В таком случае он советует ехать в маленькие города и выстраивать свою жизнь там.

На вопрос, угрожает ли Украине высокая инфляция, безработица и еще больше беженцев в случае затягивания войны более чем на год, эксперт отметил, что в случае победы Украины ничего такого не будет.

Как считает военный эксперт Олег Жданов, у Украины есть шанс деоккупировать все захваченные Россией территории и им нужно воспользоваться, потому что второй вряд ли представится ввиду политической и экономической ситуации в мире. Война, по его прогнозу, может максимально продлиться до весны 2023 года.