На севере Киева сегодня могут слышать взрывы, однако это не связано с действиями врага.
Как сообщили в Киевской городской военной администрации, утром 24 февраля в пригороде столицы работают саперы.
"Сегодня, 24 февраля, в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь к укрытию", - говорится в сообщении.
Взрывы в Киеве - последние новости
Россия регулярно атакует энергообъекты Киева, из-за чего в городе и области введены стабилизационные отключения света.
Взрывы в Киевской области 23 февраля были связаны с работой ПВО - украинские военные сбивали разведывательный БПЛА врага.
Кроме того, 15 февраля в воздушном пространстве Киева впервые зафиксировали "воздушные шары" противника, с помощью которых РФ выявляет позиции ПВО.
В течение последней недели, на фоне годовщины полномасштабного вторжения РФ, ВСУ усиленно проводят обучение по отражению врага в Киеве. Граждан просят отнестись с пониманием и не паниковать.
Что Россия готовит 24 февраля – мнения военных и экспертов
И военные, и эксперты сходятся во мнении, что Россия, скорее всего, осуществит на честь годовщины вторжения в Украину, 24 февраля, новую массированную атаку.
Из-за угрозы новых обстрелов украинские школы в этот день перевели на дистанционное обучение.
Однако накануне появились сообщения от разведки и Генштаба о подозрительных новых перемещениях российских войск вблизи Черниговской области.
Кроме того, последнюю неделю не утихали разговоры о попытках России дестабилизировать ситуацию в Молдове, в том числе путем привлечения гибридных сил в Приднестровье.