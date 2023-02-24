Граждан призвали сохранять спокойствие.

На севере Киева сегодня могут слышать взрывы, однако это не связано с действиями врага.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, утром 24 февраля в пригороде столицы работают саперы.

"Сегодня, 24 февраля, в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь к укрытию", - говорится в сообщении.

Взрывы в Киеве - последние новости

Россия регулярно атакует энергообъекты Киева, из-за чего в городе и области введены стабилизационные отключения света.

Взрывы в Киевской области 23 февраля были связаны с работой ПВО - украинские военные сбивали разведывательный БПЛА врага.

Кроме того, 15 февраля в воздушном пространстве Киева впервые зафиксировали "воздушные шары" противника, с помощью которых РФ выявляет позиции ПВО.

В течение последней недели, на фоне годовщины полномасштабного вторжения РФ, ВСУ усиленно проводят обучение по отражению врага в Киеве. Граждан просят отнестись с пониманием и не паниковать.

Что Россия готовит 24 февраля – мнения военных и экспертов

И военные, и эксперты сходятся во мнении, что Россия, скорее всего, осуществит на честь годовщины вторжения в Украину, 24 февраля, новую массированную атаку.

Из-за угрозы новых обстрелов украинские школы в этот день перевели на дистанционное обучение.

Однако накануне появились сообщения от разведки и Генштаба о подозрительных новых перемещениях российских войск вблизи Черниговской области.

Кроме того, последнюю неделю не утихали разговоры о попытках России дестабилизировать ситуацию в Молдове, в том числе путем привлечения гибридных сил в Приднестровье.

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